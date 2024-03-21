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В Бийске за понтонным мостом случилось жесткое ДТП с пострадавшим

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Один из автомобилей выехал на встречку, где влетел в другую машину. После лобового столкновения авто превратились в груду металла

Утром 21 марта в Бийске произошло жесткое ДТП с участием двух автомобилей, сообщает Telegram-канал “ЧП Бийск”.

Машины столкнулись за понтонным мостом. Автомобиль ВАЗ-2107 выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с проезжавшим мимо авто. Обе машины получили серьезные повреждения.

В результате аварии водитель ВАЗа попал в реанимацию.

Ранее на выезде из Бийска машина легла на крышу на Чуйском тракте. На место прибыли две кареты скорой помощи.

Взято отсюда

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