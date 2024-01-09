В Бийске за прошедшие выходные было совершено 13 краж

Правоохранители во время новогодних каникул были переведены на усиленный вариант несения службы

Полиция Бийска во время новогодних каникул работала в усиленном режиме, сообщает МУ МВД России “Бийское”. Задача сотрудников полиции заключалась в обеспечении общественного порядка и безопасности на улицах наукограда, а так же в местах массового скопления людей.

С 1 января правоохранители были переведены на усиленный вариант несения службы.

Так, за девять выходных дней в оперативных сводках значатся порядка 1000 заявлений и сообщений от граждан.

Кроме того, полицейским в кратчайшие сроки удалось установить и задержать подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью мужчине, который от полученных травм скончался.

По данным ведомства, за новогодние каникулы было совершено 13 краж.

Отметим, что в основном обращения к правоохранителям были связаны с семейными конфликтами.

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Взято отсюда