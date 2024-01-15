В Бийске за прошедшую неделю бригады скорой помощи 2 345 раз выезжали на вызовы

716 пациентов были доставлены в больницы
В Бийске с 8 по 14 января бригады скорой медицинской помощи 2 345 раз выезжали на вызовы, сообщает Станция скорой медицинской помощи Бийска.
716 пациентов были доставлены в медицинские учреждения, в том числе:
- 7 человек с инфарктом;
- 41 человек с инсультом;
- 105 человек с различными травмами;
- 6 человек, пострадавших в ДТП;
- 2 ребенка с ожогами;
- 3 ребенка с отравлением.
Безрезультатных вызовов – 174. В частности, это когда пациента не оказалось на месте либо он отказался от медицинской помощи.
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Взято отсюда