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В Бийске за прошедшую неделю бригады скорой помощи 2 345 раз выезжали на вызовы

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В Бийске за прошедшую неделю бригады скорой помощи 2 345 раз выезжали на вызовы

716 пациентов были доставлены в больницы

В Бийске с 8 по 14 января бригады скорой медицинской помощи 2 345 раз выезжали на вызовы, сообщает Станция скорой медицинской помощи Бийска.

716 пациентов были доставлены в медицинские учреждения, в том числе:

  • 7 человек с инфарктом;
  • 41 человек с инсультом;
  • 105 человек с различными травмами;
  • 6 человек, пострадавших в ДТП;
  • 2 ребенка с ожогами;
  • 3 ребенка с отравлением.

Безрезультатных вызовов – 174. В частности, это когда пациента не оказалось на месте либо он отказался от медицинской помощи.

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Взято отсюда

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