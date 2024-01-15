В Бийске за прошедшую неделю бригады скорой помощи 2 345 раз выезжали на вызовы

716 пациентов были доставлены в больницы

В Бийске с 8 по 14 января бригады скорой медицинской помощи 2 345 раз выезжали на вызовы, сообщает Станция скорой медицинской помощи Бийска.

716 пациентов были доставлены в медицинские учреждения, в том числе:

7 человек с инфарктом;

41 человек с инсультом;

105 человек с различными травмами;

6 человек, пострадавших в ДТП;

2 ребенка с ожогами;

3 ребенка с отравлением.

Безрезультатных вызовов – 174. В частности, это когда пациента не оказалось на месте либо он отказался от медицинской помощи.

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Взято отсюда