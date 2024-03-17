В Бийске завершились выборы президента России

Голосование на участках в городе шло на протяжении трёх дней

В Бийске завершилось голосования на избирательных участках. Выборы президента для бийчан окончены.

Ровно в 20 часов на избирательных участках прозвучал гимн России. Все, кто хотел воспользоваться своим избирательным правом, сделал это удобным для себя способом. Сейчас двери участков закрыты. Начинается подсчет голосов.

В течение трёх дней – с 15 по 17 марта бийчане могли проголосовать в стенах участка, воспользоваться возможностью дистанционного или надомного голосования. Также было можно проголосовать досрочно. Теперь все эти данные будут сводить воедино.

Учитывая, что на выборах на избирательных участках активно применяют КОИБы – комплексы обработки избирательных бюллетеней, подсчет голосов идет гораздо быстрее, чем прежде.

В территориальные избирательные комиссии поступят протоколы голосования, которые выведут “умные урны”, туда же будут отправлены и сами бюллетени.

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Взято отсюда