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В Бийске здание бывшего кинотеатра “Алтай” демонтируют к осени

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В Бийске здание бывшего кинотеатра "Алтай" демонтируют к осени

На месте советского кинотеатра появится самый высокий многоквартирный дом в городе

Вокруг аварийного здания кинотеатра “Алтай” в ближайшее время появится забор. Здесь уже поставили столбы и закрепили сигнальные ленты. Сейчас идет подготовка к работам по демонтажу здания постройки советского времени. 

В последние годы здание бывшего кинотеатра представляет грустное зрелище: окна давно выбиты, стены в трещинах и надписях, по периметру и в помещении – мусор, на крыше уже подрастают деревца. 

Кинотеатр “Алтай” Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Бийчане давно просят городские власти обратить внимание на “заброшку” прямо в центре города, однако в мэрии каждый раз поясняют – у здания есть собственник. 

Найти “добрые руки” для разрушающегося здания пытались давно. Прежние собственники выставили бывший кинотеатр еще в 2010-х годах. Тогда за здание просили 25 млн руб., однако найти покупателя не удавалось годами. 

Кинотеатр “Алтай” Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Лишь в 2020 году участок в центре города со зданием кинотеатра приобрела бийская строительная компания, а вскоре появилась информация, что вместо аварийного объекта появится 16-этажный дом. Эти планы – в силе, однако сначала предстоит снести то, что есть. 

– Разбором здания кинотеатра будет заниматься подрядчик. Он демонтирует объект до основания, – рассказывает Александр Новиков, директор по развитию компании РДМ. – По договору, который мы подписали с нового года, на это дается восемь месяцев – то есть работы должны быть завершены в августе, но подрядчик будет стремиться выполнить свою часть работ раньше. 

Визуально может показаться, что участок под бывшим кинотеатром – небольшой для возведения дома. Однако это не так. 

– Здесь территория – более 4 тысяч квадратных метров, то есть этого вполне достаточно для строительства. Мы планируем разместить здесь 16-этажный дом на два подъезда, – продолжает Александр Новиков. 

Пока компания еще работает над проектом, просчитывая, сколько в доме будет студий, а сколько – просторных 4-комнатных квартир. А вот помещений под 200 квадратов не будет – как говорят в компании-застройщике, спроса на такое жилье почти нет. 

В будущем доме предусмотрена подземная парковка. Вероятно, она будет размещена на уровне подвала бывшего кинотеатра. Как поясняют собственники здания, строили его не на пригорке, как кажется сейчас, а почти вровень с ул. Ленина, а затем искусственно делали отсыпку грунта вокруг первого этажа, ставшего подвалом. При строительстве дома этот “пригорок” намерены срезать со стороны проезжей части – там, где ступени кинотеатра. 

Кинотеатр “Алтай” Фото: Сергей Кулыгин, “БР” На строительство дома по предварительной оценке уйдет немногим более двух лет.

Кстати, ранее в мэрии Бийска решение возвести дом на месте аварийного здания называли правильным, отмечая, что торговых объектов в этом районе хватает, а кинозалы есть в торговых ТРЦ. Восстановление же кинотеатра называли нецелесообразным, прежде всего с экономической точки зрения. 

Кинотеатр “Алтай” Фото: Группа “Бийск: вчера и сегодня”

Сам же бийский кинотеатр в свое время строился как типовой – на 800 мест. К его возведению привлекали комсомольцев и даже проводили субботники, чтобы завершить строительство поскорее. Сдали здание в эксплуатацию в декабре 1982 года – на десять лет позже барнаульского “Мира”, построенного по тому же проекту.

К сожалению, бийский “Алтай” пережил и пожар, и несколько периодов закрытия. Окончательно кинотеатр был закрыт в 2006 году. Сейчас он находится в таком состоянии, что если бы музеи или общественники проявили интерес и попросили бы передать им на хранение какие-то элементы времен функционирования кинотеатра, то это было бы сложно – внутри почти ничего не сохранилось. 

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Взято отсюда

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