В Бийске злоумышленники сожгли внедорожник городского депутата

Сегодня органами внутренних дел города Бийска возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения чужого имущества в особо крупном размере. Речь идёт об умышленном поджоге автомобиля «Тойота» внедорожного класса, чья стоимость на авторынке колеблется от 3,5 до 4,5 млн. рублей.

Владелец автомобиля — депутат городского депутатского собрания Бийска, избранный от партии «Единая Россия» предприниматель Анатолий Чуй. Следствию предстоит выяснить не только размер причиненного ущерба и установить непосредственных исполнителей уголовного преступления. Также необходимо выяснить его мотивы — политическая работа депутата, либо сведение счетов на почве предпринимательства. Пол года назад Анатолий Чуй возглавил МУП Бийский «Водоканал».

SM News

Взято отсюда.

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