В Бийске зооволонтеры спасают кошку, которой трамваем отрезало лапку

Травму животное получило в пятницу, 1 марта

Кошка провела в мучениях несколько дней. По словам волонтеров из общества защиты животных “Преданность”, в пятницу, 1 марта, она попала под трамвай. К сожалению, получив при этом серьезную травму – ей отрезало лапку.

– Киса спряталась, ее не могли найти, – рассказывают очевидцы.

После кошка вышла к людям, но уже совсем без лапки. Зооволонтеры предположили, что, видимо, она отгрызла ее сама. Зрелище оказалось очень тяжелое, у кошки на месте оторванной лапки теперь торчат кости.

– Нужно срочно оперировать. Помогите спасти кису, пожалуйста, – просят неравнодушные к бедам братьев меньших волонтеры.

На передержке животных в Сорокино при этом опять сложности с кормом, сборы идут тяжело.

– Во вторник уже нечем будет кормить собак, у кошек еще есть еда, что с собаками делать – не знаем, – информируют там.

И предлагают привезти его в любой день с 10.00 до 15.00ч. Напомним, что всего в “Преданности” на содержании уже более 130 животных.

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Взято отсюда