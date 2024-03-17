В бийских исправительных центрах осужденные участвуют в выборах президента РФ

С 15 по 17 марта в подразделениях УФСИН России по Алтайскому краю проходят выборы президента РФ

Свое конституционное право реализовывают подозреваемые в совершении преступлений, лица, в отношении которых приговор еще не вступил в законную силу, осужденные к принудительным работам и граждане, состоящие на учете в уголовно-исполнительной инспекции, сообщает пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю.

Во время подготовки к выборам в подразделениях территориального органа все избиратели были ознакомлены с информацией о кандидатах, принимающих участие в выборах, и с порядком голосования.

Так, в следственный изолятор №2 Бийска члены участковой избирательной комиссии доставляют переносную урну. В двух бийских исправительных центрах – УФИЦ №1 и УФИЦ №2 КП-2 – установлены переносные урны. Кроме того осужденные к принудительным работам используют возможность дистанционного электронного голосования.

Также свое избирательное право реализуют подозреваемые и обвиняемые, которые находятся под домашним арестом, с мерами пресечения в виде ограничения свободы и запрета определенных действий. Им домой доставляют ящики для голосования.

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Взято отсюда