В бийской школе распылили перцовый баллончик, детей доставили в больницу

Это уже не первый случай, когда кто-то из детей пронес в школу опасные смеси

Учеников бийской школы пришлось доставить в больницу после того, как кто-то распылил в здании содержимое перцового баллончика. По данным «БР», происшествие произошло в школе №9.

На место были вызваны сотрудники скорой помощи. Детям оказывают помощь. Некоторым потребовалась госпитализация.

– Два ребенка в состоянии средней степени тяжести доставлены в детскую городскую больницу. Угрозы их жизни и здоровью нет. При этом не исключаем, что количество обратившихся за медицинской помощью может увеличится, – сообщил Александр Бежбармаков, заместитель главного врача по медицинской части станции скорой медицинской помощи Бийска.

Как говорят очевидцы, пострадали дети разных возрастов – от учеников средних классов до выпускников-подростков.

По предварительным данным, кто-то из учеников пронес в школу перцовый баллончик и распылил содержимое. На месте работают правоохранители.

Отметим, что уже не первый случай в Бийске, когда дети проносят перцовые или газовые баллончики в школы.

Медики отмечают, что помимо дискомфортных ощущений, распыление перцовой смеси представляет серьезную опасность для глаз и может вызвать ожог роговицы, поэтому необходимо своевременно обратиться за помощью, чтобы исключить развитие серьезных негативных последствий.

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Взято отсюда