В бийском педуниверситете проведут аудит кадров и недвижимости

Вопрос объединения бийского педуниверситета с барнаульским обсуждался еще при Людмиле Мокрецовой

В Алтайском государственном педагогическом университете рассказали, какими первостепенными вопросами займутся после окончания процедуры бийского вуза.

О том, что бийский педуниверситет станет филиалом барнаульского официально было сообщено в январе 2024 года, хотя кулуарно такая возможность обсуждалась гораздо больше.

Это подтвердила и ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко в интервью “Толку”.

Она рассказала, что вопрос реорганизации педагогических вузов обсуждался на протяжении нескольких лет. Причина в том, что Алтайский край стал одной из двух территорий (за исключением Москвы), где есть сразу два таких образовательных учреждения, учредителем которых является Министерство просвещения РФ. И именно учредитель ставил вопрос целесообразности содержания двух схожих вузов в одном регионе.

– Во всяком случае с Людмилой Алексеевной [Мокрецовой, бывшим ректором АГГПУ – прим. ред. ] мы это обсуждали еще в 2022 году, – говорит Ирина Лазаренко. – Мы с Людмилой Алексеевной рассуждали и пришли к выводу, что объединение позволит усилить базу для подготовки педагогических кадров в регионе.

При этом были рассмотрены несколько вариантов объединения – в том числе с образованием нового учреждения. Однако это вызвало бы больше неудобств прежде всего для студентов, ведь вставал вопрос, как будет идти образовательный процесс или выдача дипломов, пока новый объединённый вуз не получит лицензию и не пройдет все процедуры согласования. В головном вузе не скрывают: экономический вопрос важен.

– Экономия будет в любом случае – есть разница, то ли два вуза содержать, то ли один. Как минимум будет единый административно-управленческий аппарат. Финансовые затраты на содержание топ-менеджмента однозначно сократятся, – говорит Ирина Лазаренко.

Тем не менее руководство объединённого вуза нацелено на сохранение профессорско-преподавательского состава. При этом в бийском педуниверситете намерены провести кадровый аудит.

– Я приведу пример. Кандидат наук имеет право занимать должность доцента. Может даже это делать без ученого звания доцента. Но для прочного положения лучше подкреплять себя званием, а для этого нужно соблюсти требования. Мы сейчас у себя в университете такой кадровый аудит проводим, – говорит ректор АлтГПУ. – Если человек 10 лет сидит на должности, не предпринимая попыток получить звание доцента, то распределение нагрузки для него может варьироваться. И претензии к завкафедрой у такого преподавателя сводятся на нет. Требования знаете? Знаете. Условия вам создаются? Да. Кто за вас будет готовить публикации и подавать заявку на участие в конкурсе? Никто.

Новое руководство сразу предупреждает: интенсивность труда в бийском вузе однозначно возрастет. А вот автономия снизится. Все-таки бийский педуниверситет станет именно филиалом. То есть он все-таки сможет предлагать программы для реализации, свое видение – через участие в Ученом совете, например, но окончательные решению останутся за головным барнаульским вузом.

Управленческая структура в бийском вузе тоже изменится в связи со сменой статуса учебного заведения, однако кто в неё войдет – пока не известно.

Кроме того в ходе присоединения в головном вузе намерены рассмотреть вопрос целесообразности содержания всех площадок, которыми сейчас обладает бийский педуниверситет. У бийского вуза на сегодня семь корпусов.

– Нам нужно понимать, что вообще есть в Бийске, насколько эффективно используется, в каком это состоянии, это арендованные площади или собственные, это памятники архитектуры или нет. Это позволит выяснить, каким образом мы можем рассчитывать на эти площади – для обучения, воспитательного процесса, для заявочной кампании в части грантовой деятельности, – поясняет Ирина Лазаренко.

В барнаульском вузе отмечают, что не хотели бы взять “кота в мешке”.

Кроме того ректор АлтГПУ рассказала, ведит ли связь в возбуждении уголовного дела против Людмилы Мокрецовой и началом процедуры объединения вузов.

– Я не связываю эти процессы друг с другом. Как я уже говорила, обсуждать реорганизацию мы начинали еще в 2022 году. И причины ее – объективные, связанные с развитием педагогического образования в регионе. А случившееся – субъективный фактор, – говорит Ирина Лазаренко.

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Взято отсюда