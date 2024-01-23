В бийском поселке Молодежный появились лебеди-инвалиды со сломанными шеями

В этом году лебединые пары принесли хорошее потомство

В этом году река Бия сильно обмелела, с одной стороны – это плохо, но для лебедей из поселка Молодежный оказалось, очень даже хорошо. Потому что течение проходит по середине реки, и при перепадах температуры небольшой закуток у берега не замерзает.

– Для наших птиц это замечательно. Вот такой райский уголок получается, – говорит Ольга Корначенко, общественник, основатель набережной “Берег надежды”. – Нынче нас погода баловала, и птенцов у наших лебедей достаточно. Но надеемся, скоро будет медовый месяц, и будет прибавление. В семье наших пар мы насчитали по шесть-семь птенцов. Если в том году при кладке яиц что-то произошло, то в этом – все хорошо.

На 22 января 2024 года в Молодежном насчитывается более 250 особей. Здесь есть и взрослые пары, и птенцы, и подростки, которых легко узнать по серому оперению. Семья всегда двигается обособленно, “кучкой”, они почти не разлучаются.

– Лебеди делятся на маленькие “кланы”, и не боятся, выходят на лед близко к людям, – говорит Ольга на видео в группе “Лебединая верность”. – Иногда они делятся и на участки, часть уходит в закуток, другие остаются на реке.

В семье самое большое количество птенцов достигает семи. Увы, в стае есть и лебеди-инвалиды, с кривыми, сломанными шеями, в основном, это взрослые особи.

Фото: Скриншот ВКонтакте “Лебедина верность”

Случаются и серьезные разборки из-за хлеба, который кидают птицам отдыхающие.

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Взято отсюда