В Бийском поселке Новый завершают ремонтные работы филиала школы №19

В 2024 году здание уже сможет принять школьников

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п. Новый ремонт школы Фото: Сергей Кулыгин, "БР" п. Новый ремонт школы Фото: Сергей Кулыгин, "БР" п. Новый ремонт школы Фото: Сергей Кулыгин, "БР" п. Новый ремонт школы Фото: Сергей Кулыгин, "БР" п. Новый ремонт школы Фото: Сергей Кулыгин, "БР" п. Новый ремонт школы Фото: Сергей Кулыгин, "БР" п. Новый ремонт школы Фото: Сергей Кулыгин, "БР" п. Новый ремонт школы Фото: Сергей Кулыгин, "БР" п. Новый ремонт школы Фото: Сергей Кулыгин, "БР" п. Новый ремонт школы Фото: Сергей Кулыгин, "БР" п. Новый ремонт школы Фото: Сергей Кулыгин, "БР" п. Новый ремонт школы Фото: Сергей Кулыгин, "БР" п. Новый ремонт школы Фото: Сергей Кулыгин, "БР" п. Новый ремонт школы Фото: Сергей Кулыгин, "БР" п. Новый ремонт школы Фото: Сергей Кулыгин, "БР" п. Новый ремонт школы Фото: Сергей Кулыгин, "БР" п. Новый ремонт школы Фото: Сергей Кулыгин, "БР" п. Новый ремонт школы Фото: Сергей Кулыгин, "БР" п. Новый ремонт школы Фото: Сергей Кулыгин, "БР" п. Новый ремонт школы Фото: Сергей Кулыгин, "БР" п. Новый ремонт школы Фото: Сергей Кулыгин, "БР" п. Новый ремонт школы Фото: Сергей Кулыгин, "БР" п. Новый ремонт школы Фото: Сергей Кулыгин, "БР" п. Новый ремонт школы Фото: Сергей Кулыгин, "БР"

В своем ТГ-канале Виктор Щигрев рассказал о том, что приближаются к завершению работы по ремонту филиала школы №19 в бийском поселке Новый.

По словам главы Бийска на сегодняшний день на 100 процентов уже выполнены устройство и утепление перекрытия, кровля здания, системы отопления и водопровода, наружное электроснабжение и заземление, заменены окна, в большей части помещений залит пол.

Также проводится ряд работ по внутренней отделке.

“С приходом устойчивых теплых температур завершатся работы по крыльцу, пандусу и внешним стенам, а также залиты отмостки. Финансирование ремонта ведется по линии наукограда”, – отметил мэр города.

Виктор Щигрев отметил, что в этом году обновленное здание уже сможет принять своих учеников.

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Взято отсюда