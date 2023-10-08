08.10.2023

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В Бийском районе открыли новую дорогу за 43 млн рублей

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Дорога. Трасса Фото: pixabay

Строительство данной дороги стало важным событием для местных жителей, так как в межсезонье здесь было сложно передвигаться транспорту

В Бийском районе в селе Первомайское 6 октября открыли дорогу на подъезде к АО “Бийское”, сообщает пресс-служба министерства транспорта Алтайского края.

На объекте протяженностью 800 метров уложили четыре металлических водопропускных трубы, два слоя асфальтобетонного покрытия, укрепили обочины щебеночно-песчаной смесью. Также на участке обустроили тротуар и освещение, нанесли разметку и установили дорожные знаки.

“Строительство нового участка дороги было важно, в межсезонье существенно затруднялось движение в связи с неудовлетворительным эксплуатационным состоянием дорожного полотна, теперь водители и жители села смогут безопасно и комфортно передвигаться”, – отметили в ведомстве.

Стоимость работ составила более 43 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Новую дорогу построят на улице Сергея Семенова в Барнауле.

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