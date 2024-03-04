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В Бийском районе прошло обучение членов участковых избирательных комиссий

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В Бийском районе прошло обучение членов участковых избирательных комиссий

В рамках подготовки к предстоящим выборам Президента Российской Федерации в Бийском районе прошла учеба руководящего состава участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 632-660.

В ходе обучения были рассмотрены актуальные вопросы организации деятельности избирательных комиссий с момента начала работы до дня, предшествующего дню голосования. В числе рассмотренных тем: планирование работы УИК, порядок работы со списком избирателей, прием заявлений о голосовании по месту нахождения и пр.

Особое внимание было уделено использованию при организации работы участковой комиссии интерактивного рабочего блокнота «ИРБ УИК» версии 7.0., обладающего большим и доступным набором функций для удобной и результативной работы.

Учеба организована в рамках реализации плана работы Избирательной комиссии Алтайского края.

Взято отсюда.

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