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В бийском соборе провели молебен на гражданское новолетие

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В бийском соборе провели молебен на гражданское новолетие

Священнослужители поздравили верующих с новым годом

Вечером 31 декабря, в канун гражданского новолетия, епископ Бийский и Белокурихинский Серафим совершил вечернее богослужение и молебное пение на новолетие в Успенском кафедральном соборе города Бийска, сообщает сайт Бийской епархии. 

Преосвященному владыке сослужили: ключарь собора протоиерей Александр Петров, протоиерей Владимир Ащеулов, иерей Димитрий Щербаков, иерей Иоанн Шкуропацкий, иерей Симеон Медведев, иерей Дионисий Юдин, иерей Сергий Казанцев, диакон Вадим Шпак.

По окончании новогоднего молебна владыка Серафим обратился к верующим со святительским словом, в котором поздравил верующих с гражданским новолетием.

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