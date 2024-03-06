В Бийском техникуме лесного хозяйства прошла краевая военно-спортивная эстафета

5 марта в Бийском техникуме лесного хозяйства встретились сборные команды профессиональных образовательных организаций Алтайского края для участия в краевой военно-спортивной эстафете, посвященной 80-летию снятия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Великой Отечественной войне. В прологе к воспитательному мероприятию была представлена литературно – художественная программа гражданско-патриотического содержания «К России – с любовью!» К участникам спортивных соревнований обратилась заместитель директора по воспитательной работе Валентина Кривельская, которая отметила, что военно-спортивная эстафета, как форма патриотического воспитания молодежи является традицией техникума, ежегодно проводится с 1970 года и вызывает живой интерес у студенческой молодежи. С февраля 2016 года при участии Совета директоров профессиональных образовательных организаций Алтайского края военно-спортивная игра ежегодно проводится в лесной зоне, прилежащей к территории Бийского техникума лесного хозяйства. За последние годы увеличилось количество команд-участниц краевой военно-спортивной эстафеты. Для участия в командном первенстве в этом году заявились 11 команд от профессиональных образовательных организаций из городов Бийска, Барнаула, Новоалтайска, села Бочкари, Целинного района, села Смоленское, Бийского района, поселка Алтайское. Общее количество участников состязаний составило около 190 человек. Судьями на этапах военно-спортивной эстафеты выступали педагогические работники Бийского техникума лесного хозяйства. В программе эстафеты было представлено 12 этапов: лыжные гонки, ориентация на местности по азимуту, взятие ледяной горы, бег в противогазе по зараженной местности, отражение танковой атаки, оказание первой медицинской помощи раненому бойцу и другое. Заканчивались состязания выпуском боевых листков и посещением полевой кухни с горячей солдатской кашей. По итогам военно-спортивных состязаний краевого уровня достигнуты следующие результаты: 1 место – Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий, село Алтайское; 2 место – Бийский техникум лесного хозяйства; 3 место – Бочкаревский лицей профессионального образования; 4 место – Бийский государственный колледж; 5 место – Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса, город Бийск. Участники соревнований в ходе военно-спортивной игры продемонстрировали свою силу и ловкость в преодолении «огненных» рубежей, отменную физическую подготовку, знания по военно-прикладным видам спорта, свою готовность к защите Отечества. Во всем царило приподнятое настроение, эмоциональный подъем, командная взаимовыручка. #АлтайскийКрай #образование22

Взято отсюда.

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