В бийском управлении культуры и спорта появился новый начальник

На работу в мэрию Бийска перешел еще один чиновник из Бийского района

Стало известно, кто занял должность начальника управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Бийска.

Новым руководителем управления стала Наталья Курцева. На работу в мэрию Бийска она перешла из администрации Бийского района, где была управляющей делами. В новую должность Наталья Михайловна вступила в январе.

Наталья Курцева стала не первым чиновником администрации района, который перешел на работу в команду нового градоначальника Бийска. Ранее в мэрию города из районной администрации перешла Ольга Петрова, возглавившая бийское управление ЖКХ.

Напомним, в конце 2023 года стало известно, что администрацию города покидает Андрей Кудинов, причем уход прежнего начальника управления сопровождался скандалом, поскольку он не соглашался с увольнением. По данным “БР” сегодня он работает в коммерческом агентстве, занимающемся недвижимостью.

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Взято отсюда