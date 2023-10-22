В Бийск приехала передвижная выставка “Поезд Победы”

10 вагонов посвящены отдельным событиям Великой Отечественной войны, а в этом году выставка пополнилась вагоном о военных трибуналах – Нюрнбергском, Токийском и Хабаровском

Фрагмент экспозиции «Поезда Победы»/ Фото: amic.ru

С 22 по 24 октября жители Бийска и соседних районов смогут посетить масштабную экспозицию о событиях Великой Отечественной войны. Как сообщает пресс-служба администрации Бийска, “Поезд Победы” будет открыт для посещения каждый день с 10:00 до 19:00.

“Поезд победы” — это первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия. 10 вагонов посвящены отдельным событиям Великой Отечественной войны, а в этом году выставка пополнилась вагоном о военных трибуналах – Нюрнбергском, Токийском и Хабаровском.

Музей на колесах будет работать на железнодорожном вокзале Бийска. Желающие посетить уникальную выставку нужно пройти обязательную интернет-регистрацию на сайте проекта поездпобеды.рф. Билет поступит на электронную почту. Группы заходят с пятиминутным интервалом, а регистрация уже открыта.

горняк



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