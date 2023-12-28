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В Бийске 14-летний подросток получил тяжелую травму, катаясь на снегокате в лесопарке

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Мальчика госпитализировали

В Бийске 14-летний подросток получил тяжелую травму, катаясь на снегокате в лесопарке

Фото: unsplash.com

Следователи устанавливают обстоятельства травмирования подростка в Бийске. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю, ребенок получил травму, когда катался со снежного склона на лыжном самокате в лесопарковой зоне.

“При спуске ребенок  получил тяжелые травмы и госпитализирован”, – сообщили в ведомстве. Сейчас следователи осматривают место происшествия, назначен комплекс неотложных следственных действий.

Напомним, что ранее следователи начали проверку по факту получения малолетним ребенком телесных повреждений в частном детсаду в Барнауле. В ходе нее сотрудники ведомства выяснят все обстоятельства происшествия, а также дадут юридическую оценку действиям руководства детсада.

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