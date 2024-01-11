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В Бийске и Барнауле открыли пункты обогрева для бездомных людей

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В них напоят горячим чаем, угостят выпечкой и окажут доврачебную медпомощь

В Бийске и Барнауле открыли пункты обогрева для бездомных людей

Фото: unsplash.com

В Барнауле и Бийске заработали пункты обогрева для бездомных и других людей, оказавшихся в кризисной ситуации. Об этом сообщили в Минсоцзащиты Алтайского края.

Пункты работают в отделениях социальной адаптации для лиц без определенного места жительства на базе домов-интернатов для престарелых и инвалидов. В Барнауле такой пункт расположен на ул. Тимуровской, 74а, в Бийске – по ул. Социалистической, 120.

“Попасть в пункт обогрева может любой человек <…> независимо от наличия документов и места регистрации”, – подчеркнули в ведомстве.

Посетителей таких пунктов угостят чаем с выпечкой и окажут им необходимую доврачебную медпомощь. Остаться здесь можно как на всю ночь, так и на несколько часов.

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