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В Бийске мужчина перевёл деньги мошенникам, угрожавшим его семье

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Бийчанин лишился 38 тысяч рублей

Фото: unsplash.com

Мошенники обманули 44-летнего жителя Бийска, пригрозив “печальными последствиями” для его семьи. О новом способе мошенничества сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Как рассказали в ведомстве, мужчине поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший сообщил, что он с подельниками находится в доме, где проживает его супруга с детьми и потребовал от него заплатить, чтобы спасти их жизнь. На фоне звучали женский и детский голоса.

Бийчанин стал звонить жене, однако телефон был выключен. После этого мужчина перевел злоумышленникам 38 тысяч рублей. Позже он все-таки дозвонился до семьи. Оказалось, что с ними все в порядке.

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