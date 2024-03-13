В Бийске на 11-летнюю девочку напала стая бродячих собак

Нападение животных на ребенка произошло около Городского дворца культуры за пешеходным переходом

Бездомная собака / Фото: unsplash.com

Стая бездомных собак напала на 11-летнюю девочку 12 марта в Бийске. О происшествии рассказала мать пострадавшей, сообщает “Инцидент Бийск”.

Нападение животных на ребенка произошло около Городского дворца культуры за пешеходным переходом. Собаки набросились на девочку со спины. На помощь ей пришли прохожие, которые сумели отогнать животных. Они дождались, пока за пострадавшей придет мама.

“Итог: прокус и курс прививок. Приехавшие даже раньше скорой сотрудники “Преданности” (бийское общество защиты животных. – Прим. ред.) уже посмотрели по веб-камере, что ребенок их не провоцировал, да она их вообще не видела”, – сказала мать девочки.

Она призвала любителей бездомных животных “забирать их домой, а не стоять с плакатами”.

горняк



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