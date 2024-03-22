В Бийске отремонтируют большой участок улицы Мухачева

На эти цели рассчитывают потратить около 140 млн рублей

Улица в Бийске / Фото: пресс-центр администрации Бийска

В Бийске в 2024 году отремонтируют большой участок улицы Ильи Мухачева, сообщили в телеграм-канале мэрии наукограда.

Ремонт дороги пройдет от остановки “Табачная фабрика” до Мопровского переулка. Специалисты заменят здесь дорожное покрытие, бортовые камни, дорожные знаки, а также починят тротуары.

Работы пройдут в рамках нацпроекта “Безопасные качественные дороги” и обойдутся в порядка 140 млн рублей.

Ранее на этой неделе в Барнауле заделали ямы на проспекте Ленина и улице Власихинской.

город Горняк



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