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В Бийске отремонтируют большой участок улицы Мухачева

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На эти цели рассчитывают потратить около 140 млн рублей

В Бийске отремонтируют большой участок улицы Мухачева

Улица в Бийске / Фото: пресс-центр администрации Бийска

В Бийске в 2024 году отремонтируют большой участок улицы Ильи Мухачева, сообщили в телеграм-канале мэрии наукограда.

Ремонт дороги пройдет от остановки “Табачная фабрика” до Мопровского переулка. Специалисты заменят здесь дорожное покрытие, бортовые камни, дорожные знаки, а также починят тротуары.

Работы пройдут в рамках нацпроекта “Безопасные качественные дороги” и обойдутся в порядка 140 млн рублей.

Ранее на этой неделе в Барнауле заделали ямы на проспекте Ленина и улице Власихинской.

город Горняк

Источник

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