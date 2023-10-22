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В Бийске умер ветеран ВОВ Зиновий Геришенко

редактор ГОРНЯК2201 минуты

28 октября ему исполнилось бы 105 лет

Фото: unsplash.com

В Бийске умер ветеран Великой Отечественной войны Зиновий Геришенко, пишет “БР”. 

Зиновий Геришенко родился в 1918 году в городе Каменка Черкасской области УНР. После окончания техникума Зиновий Иванович по призыву уехал во Львовское общевойсковое командное училище. В годы войны был командиром минометного взвода на Калининском фронте.

За боевые действия в годы ВОВ Геришенко был награжден орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды, медалью “За Победу над Германией” и другими наградами. В честь него также был создан мурал у Дома книги на улице Ленина.

28 октября ему бы исполнилось 105 лет.

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