В Бийске вернувшийся со СВО фельдшер задушил свою жену и покончил жизнь самоубийством.

Тридцатилетний Константин работал в фельдшером в медслужбе ОМОНа “Форпост” в Бийске, сообщает telegram-канал Астра.

В июне этого года мужчину отправили в командировку на Украину, а в сентябре он уже вернулся домой.

23 октября Константин и его жена Екатерина, которая работала фитнес-тренером, не отвечали на звонки родни. Тогда мама Екатерины пришла домой к супругам и увидела, что они оба мертвы.

Предварительная причина смерти тридцатилетней Екатерины- механическая асфиксия. Предварительная причина смерти её мужа Константина- резаные раны по всему телу.

По предварительной версии следствия мужчина мог задушить жену и причинить себе ранения, от которых скончался. Соседи супругов рассказали, что весь день 23 октября слышали ругань из их квартиры.

Точные причины смерти обоих молодых людей устанавливаются.

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