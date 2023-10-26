В Бийске вернувшийся со СВО фельдшер задушил свою жену и покончил жизнь самоубийством.
Тридцатилетний Константин работал в фельдшером в медслужбе ОМОНа “Форпост” в Бийске, сообщает telegram-канал Астра.
В июне этого года мужчину отправили в командировку на Украину, а в сентябре он уже вернулся домой.
23 октября Константин и его жена Екатерина, которая работала фитнес-тренером, не отвечали на звонки родни. Тогда мама Екатерины пришла домой к супругам и увидела, что они оба мертвы.
Предварительная причина смерти тридцатилетней Екатерины- механическая асфиксия. Предварительная причина смерти её мужа Константина- резаные раны по всему телу.
По предварительной версии следствия мужчина мог задушить жену и причинить себе ранения, от которых скончался. Соседи супругов рассказали, что весь день 23 октября слышали ругань из их квартиры.
Точные причины смерти обоих молодых людей устанавливаются.