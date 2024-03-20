В Бийске вспыхнула квартира из-за смартфона на подзарядке

Пожарные спасли трех человек

Огонь / Источник фото: unsplash.com

Трое человек спасены на пожаре в девятиэтажном доме на улице Советской в Бийске. Возгорание случилось вечером 19 марта из-за телефона на подзарядке.

Как рассказали в МЧС Алтайского края, возгорание случилось в квартире на первом этаже. “На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений горели домашние вещи на кухне”, — говорится в сообщении.

Площадь пожара составила около трех квадратных метров. Из горящей квартиры самостоятельно эвакуировались двое взрослых и ребенок, но в одной из комнат оставалась пожилая женщина, а этажом выше двое человек боялись выйти из-за дыма в подъезде. Всех троих спасли пожарные.

Женщину с легкой степенью отравления продуктами горения сотрудники скорой помощи увезли в больницу. Предварительно, пожар возник из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования: ребенок играл в телефон на подзарядке, из-за чего загорелся удлинитель.

горняк



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