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В Бийске вспыхнула квартира из-за смартфона на подзарядке

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Пожарные спасли трех человек

В Бийске вспыхнула квартира из-за смартфона на подзарядке

Огонь / Источник фото: unsplash.com

Трое человек спасены на пожаре в девятиэтажном доме на улице Советской в Бийске. Возгорание случилось вечером 19 марта из-за телефона на подзарядке.

Как рассказали в МЧС Алтайского края, возгорание случилось в квартире на первом этаже. “На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений горели домашние вещи на кухне”, — говорится в сообщении.

Площадь пожара составила около трех квадратных метров. Из горящей квартиры самостоятельно эвакуировались двое взрослых и ребенок, но в одной из комнат оставалась пожилая женщина, а этажом выше двое человек боялись выйти из-за дыма в подъезде. Всех троих спасли пожарные.

Женщину с легкой степенью отравления продуктами горения сотрудники скорой помощи увезли в больницу. Предварительно, пожар возник из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования: ребенок играл в телефон на подзарядке, из-за чего загорелся удлинитель.  

горняк

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