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В Бийской горбольнице № 2 откроется новый кабинет для диспансеризации

редактор01 mins

За шесть месяцев 2023 года диспансеризацию прошли более 21 тысячи человек — у некоторых оказалось не все хорошо со здоровьем

Фото: t.me/gb2biisk

Новый кабинет для диспансеризации откроется на следующей неделе в горбольнице № 2 в Бийске. Согласно сообщению в Telegram-канале медучреждения, он будет работать на площадке на улице Разина, 61.

Кабинет находится на первом этаже поликлиники, всю неделю там шел ремонт.

Заместитель главного врача по поликлинике Майя Букова отметила, что за шесть месяцев 2023 года диспансеризацию прошли более 21 тысячи человек – у некоторых оказалось не все хорошо со здоровьем. 

“Да, многие убедились, что здоровы. Однако у некоторых пациентов, прошедших диспансеризацию, были выявлены различные заболевания на разных стадиях. Всем назначено лечение. Пациенты взяты под наблюдение”, – заявила она.

В медучреждении также подчеркнули, что людям старше 40 лет следует проходить диспансеризацию ежегодно. 

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