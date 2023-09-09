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 В ближайшие дни в Алтайском крае ожидаются первые этой осенью заморозки.

ГОРНЯК2201 mins
В ближайшие дни в Алтайском крае ожидаются первые этой осенью заморозки.

С 8 по 10 сентября ночная температура может опускаться до -2 градусов.

В связи с этим в ГУ МЧС России по Алтайскому краю напомнили о правилах безопасности:

– не оставлять без присмотра топящиеся печи и включённые электроприборы;
– не допускать перекала печи;
– не позволять детям и недееспособным членам семьи следить за отопительными и обогревательными приборами;
– не перегружать электропроводку, включая одновременно несколько мощных бытовых приборов;
– использовать электроприборы только в соответствии с инструкцией, если срок эксплуатации бытового прибора истёк, он в любой момент может стать источником возгорания;
– не использовать самодельные обогреватели и другие электроприборы кустарного производства.
Несмотря на ночное похолодание, днем температура воздуха в ближайшие дни будет достигать +20 градусов.8920:20

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