В Болгарии хотят снести памятник «Алёша», прообразом которого стал уроженец Алтайского села: что думают об этом эксперты?

Памятник установили в 1957 году в Пловдиве.

Депутаты партии «Демократы за сильную Болгарию» предложили демонтировать установленный в Пловдиве 66 лет назад памятник солдату-освободителю «Алёша». Прообразом для монумента послужил участник Великой Отечественной войны, разведчик и связист, кавалер двух орденов Красной Звезды и других наград, наш земляк Алексей Скурлатов.

В сентябре 1944 года Алексей Иванович участвовал в Болгарской операции. В мае 1945-го в Пловдиве он встретил День Победы. Однако в современной Европе реванш взяли силы, перевернувшие историю с ног на голову. Советский союз и его армию, освободивших Болгарию от немецко-фашистских захватчиков, теперь называют не иначе как оккупантами. Депутаты партии «Демократы за сильную Болгарию» внесли предложение о демонтаже памятника. Инициативу обсудят 17 января. Ранее в болгарской столице приступили к демонтажу памятника Советской армии. В российском МИДе действия болгарских властей уже назвали враждебными. Мы попросили алтайских экспертов высказать своё мнение.

«Это не первая попытка властей Болгарии покуситься на памятник, на свою историю. Хотелось бы верить, что разум восторжествует и это будет очередная неудавшаяся попытка. Вопрос будет рассмотрен 17 января на сессии Пловдива, а после этого уже будут приняты определенные решения. Планируется, что памятник будет демонтирован и перенесен в музей советского искусства, который находится в Софии. Печально, очень печально. Для нас это особая история. Уверена, что разум восторжествует и памятники останутся на тех местах, где они исторически находятся. Отыгрываться на памятниках, не то, что некрасиво — это немного подло, — считает Председатель комитета АКЗС по спорту, культуре и молодежной политике Татьяна Ильюченко.

«Мне уже 57 лет. Я помню ветеранов ВОВ, которые были моложе меня. Я помню их в том возрасте, в те годы. Мне кажется стыдно мстить тем, кто не может ответить и сказать. Я помню эту песню «Стоит над горою Алеша…», что ж теперь забыть ее? Жаль, честно жаль», — рассказывает помощник депутата Государственной Думы Андрей Решетняк.

В возможном сносе памятника «Алёша» в Пловдиве высказалась Сенатор от Алтайского края Наталья Кувшинова:

Своё мнение также озвучила Депутат Барнаульской городской Думы VIII созыва Алина Горлова:

Председатель алтайского краевого отделения Российского Детского фонда Оксана Овчинникова поделилась своим мнением о судьбе памятника:

Взято отсюда.

свежие новости республика алтай , банкфакс новости алтайского края и республики алтай ,