Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Болгарии хотят снести памятник “Алеша”, прообразом которого стал уроженец Алтая

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Памятник предложили демонтировать и перенести до конца 2024 года

В Болгарии хотят снести памятник "Алеша", прообразом которого стал уроженец Алтая

Фото: кадр из видео СК России

В Болгарии депутаты муниципального совета Пловдива предложили демонтировать памятник советскому солдату-освободителю “Алеша”, сообщает РИА Новости.

Представители партии “Демократы за сильную Болгарию” предложили демонтировать и перенести памятник до конца 2024 года.

“Ожидается, что эта инициатива будет включена в повестку дня сессии 17 января. Согласно проекту, “Алешу” предлагается перенести в Музей коммунистического искусства”, – уточняет агентство.

Когда открыли памятник “Алеша”

Памятник советскому солдату-освободителю “Алеша” в Пловдиве открыли 5 ноября 1957 года. Прообразом 11-метровой скульптуры послужил Алексей Иванович Скурлатов – рядовой сводной роты 3-го Украинского фронта, бывший стрелок 10-го отдельного лыжного батальона 922-го стрелкового полка, переведенный из-за тяжелого ранения в связисты. В 1944 году он восстанавливал телефонную линию Пловдив – София.

Как чтут память Алексея Скурлатова в Барнауле и родном селе

Родился Алексей Скурлатов 30 марта 1922 года в алтайском селе Налобиха Косихинского района, скончался в своем родном селе 3 ноября 2013 года. Кавалер двух орденов Красной Звезды и многих других наград.

За годы войны Алексея Ивановича трижды считали погибшим, его родным два раза приходили похоронные извещения. Однако он дошел до Болгарии и вернулся домой в ноябре 1946 года.

Напомним, в 2020 году в Барнауле установили памятник Алексею Скурлатову на улице Профинтерна, а после аллее, расположенной на этой улице, присвоили имя знаменитого земляка. В родном селе на доме, где жил Алексей Иванович, находится памятный знак.

Горняк22

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

В Болгарии хотят снести памятник “Алеша”, прообразом которого стал уроженец Алтая

12.01.2024

 Интересное

Водопроводные очистные сооружения в Барнауле модернизируют за миллиард рублей

12.01.2024

 Интересное

Физик АлтГУ объяснила, являются ли грозы зимой необычным явлением

12.01.2024

 Интересное

Путин: Россия стала первой экономикой в Европе

12.01.2024

 Интересное

Связь перевозчика Бесчастного с делом Шеломенцева подтвердили несколько источников

12.01.2024

 Интересное

Скончался народный артист СССР Юрий Соломин

12.01.2024

 Интересное

“Я знал “Алешу” лично”. Бессарабов назвал агрессией призыв снести памятник в Болгарии

12.01.2024

 Интересное

Томенко: аэропорт Барнаула за 2023 год обслужил рекордное число пассажиров

12.01.2024

 Интересное

Против лидера “Левого фронта” Удальцова завели дело об оправдании терроризма

12.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix