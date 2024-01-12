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В болгарском Пловдиве местные депутаты предложили перенести в другое место памятник «Алёша»

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В болгарском Пловдиве местные депутаты предложили перенести в другое место памятник «Алёша»

Фактически, его хотят демонтировать. Журналисты «Вестей» сегодня побывали на родине Алексея Скурлатова в Косихинском районе.

Это он запечатлён в монументальном образе советского воина-победителя. Село Налобиха. Дом Алексея Скурлатова. Того самого, по фото которого был создан памятник русскому солдату «Алёша» в Болгарии. После его смерти в доме всё тот же порядок: расстановка мебели, старенький телевизор, книжные полки. На одной из них – копия болгарского памятника в металле. Дочери героя, Нелли Куйруко, однажды молча её вручил незнакомец – пожилой болгарин. Она до сих пор жалеет, что не спросила его имени. Особенно сегодня, после последних событий, больно отозвавшихся в сердце. На фото в семейном архиве отец и его болгарский товарищ, передавший местному скульптору фото русского друга-воина. Живые, счастливые от долгожданной встречи. Тогда они даже предположить не могли, что «архитектурное сооружение когда-то будут разыгрывать, как политическую карту». Это выдержка софийской статьи от 2007 года под названием «Устоит ли Алёша?», хранящийся в архиве Скурлатовых, сегодня, похоже, воплощается в жизнь. Не остался равнодушным к политической ситуации между Россией и Болгарией депутат Государственной Думы Даниил Бессарабов. Лично прибыл в Налобиху из Москвы. Он вспоминает, как провожал в последний путь Алексея Скурлатова, как возлагал цветы к подножию Алёши, в Пловдиве. По его мнению, когда сегодня говорят, что надо убрать Алёшу, то это только первый шаг, чтобы стереть из памяти тот вклад, который русский народ на протяжении веков делал для развития Балкан, Болгарии и братских нам народов. В 2022 году волонтёры Победы в центре Барнаула организовали памятный вечер – на асфальте изобразили памятник Алёше, по контуру расставив свечи. Получилось 7000 свечей памяти. Тогда о том, что в Болгарии возникнет вопрос о сносе символа победы болгарского народа над фашизмом молодые люди и не подозревали. Сегодня они приехали в музей в Налобихе выразить свой протест. В конце 90-х, когда Алексей Скурлатов был ещё жив, из Болгарии уже прилетала малоприятная новость – мэром Пловдива было принято решение взорвать Алёшу. Спасли символ освобождения Болгарии от фашизма только огромные размеры памятника. Позже решили надеть на памятник бутылку кока-колы, но защитили Алёшу местные жители. Одно из решений, которое предлагают российские депутаты сегодня – забрать нашего Алёшу в Россию, домой. 17 января 2024 года тема демонтажа Алёши будет поднята вновь. Представительство МИД России в Болгарии уже назвало это действие враждебным шагом.

Ольга Салангина

Взято отсюда.

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