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В болгарском Пловдиве пока не будут демонтировать памятник “Алеша”

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Вопрос о демонтаже памятника собирались рассмотреть 17 января, однако в результате в повестке сессии муниципального совета его не оказалось

В болгарском Пловдиве пока не будут демонтировать памятник "Алеша"

Фото: кадр из видео СК России

В болгарском Пловдиве пока не будут демонтировать памятник советскому солдату “Алеша”, прототипом которого был уроженец алтайского села Налобиха Алексей Скурлатов. Об этом сообщают “Вести Алтай”.

Вопрос о демонтаже памятника собирались рассмотреть 17 января, однако в результате в повестке сессии муниципального совета его не оказалось. Одной из причин является отсутствие средств на перенос памятника. Кроме того, ряд депутатов стали защищать “Алешу” – по их мнению, он является символом борьбы с фашизмом. Решить его судьбу предлагается на референдуме.

Напомним, что ранее депутаты одной из болгарских партий призвали убрать памятник до конца 2024 года. Алтайские парламентарии высказались резко против предложения. По их мнению, это сотрет память о жертвах Второй мировой и Великой Отечественной войны.

новости Локтевский

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