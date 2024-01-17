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В болгарском Пловдиве собрались на протестную акцию в защиту памятника “Алеша”

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Митингующие требуют отказаться от сноса монумента, прообразом которого стал алтайский солдат

В болгарском Пловдиве собрались на протестную акцию в защиту памятника "Алеша"

Фото: кадр из видео СК России

В болгарском Пловдиве горожане собрались на протест в защиту памятника “Алеша”, прообразом которого был уроженец алтайского села Налобиха Алексей Скурлатов. Как сообщает “Российская газета”, акцию возглавляет зампред парламента Кристан Свиленский – она проходит у здания местной администрации.

Митингующие выступают против инициативы представителей правящего политического объединения “Продолжаем перемены – Демократическая Болгария”, которые предложили демонтировать монумент в этом году.

“Руки прочь от Алеши!”, “Новые фашисты!”, “В совете общины нет места нацистам!” – кричат они.Напомним, что ранее депутаты одной из болгарских партий призвали убрать памятник до конца 2024 года. Алтайские парламентарии высказались резко против предложения. По их мнению, это сотрет память о жертвах Второй мировой и Великой Отечественной войны.

Накануне стало известно, что вопрос о сносе памятника не попал в повестку сессии муниципального совета, которая должна состояться сегодня.

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