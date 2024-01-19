В больницах Барнаула почти не осталось свободных мест

Об этом в социальных сетях нам сообщают жители краевой столицы.

По их словам, койки достаются не всем. А плановых пациентов торопятся выписать, чтобы освободить места вновь поступившим. Городская больница №8 Барнаула сейчас похожа на полевой госпиталь. Кровати в палатах и даже в коридорах терапевтического отделения заняты на 100%. Поэтому больных с пневмонией размещают уже в отделении урологическом. В детской больнице №1 приёмный покой тоже переполнен, сообщают родители пациентов. Наплыв пациентов в прошлые сутки в обеих больницах был связан с их суточным дежурством по городу, поясняют в краевом минздраве. Первая детская, например, рассчитанная на 140 коек, а приняла 25 больных, 13 из них с внебольничной пневмонией, остальные – с высокой температурой и проявлениями вирусных инфекций. Ирина Шелковникова, заместитель главного врача по медицинской части детской городской больницы №1, пояснила, что они работали в штатном режиме. В связи с тем, что на те сутки закончился коечный фонд, было принято решение министерством здравоохранения Алтайского края перераспределить маршрутизацию на БСМП, больницу скорой помощи №2, до того, как места не освободятся, а это 2-3 дня. Сейчас идёт плановая госпитализация. В краевом министерстве здравоохранения также уточнили, что график дежурств стационаров корректируют ежедневно, в зависимости от их заполненности, показателей заболеваемости и эпидобстановки. И это обычный рабочий процесс. По последним данным краевого управления Роспотребнадзора, заболеваемость ОРВИ в регионе пока остаётся на уровне декабря 2023 года. Но, в целом по стране, есть тенденция к росту числа заболевших и вирусными инфекциями, гриппом и Covid-19. Расслабляться точно не стоит.

Елена Лопатина

Взято отсюда.

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