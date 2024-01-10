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В больнице Барнаула нахамили пациентке и отказались кормить: в Минздраве ответили, что ей нужно меньше есть

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Ведомство прокомментировало вчерашнюю историю из соцсетей

В больнице Барнаула нахамили пациентке и отказались кормить: в Минздраве ответили, что ей нужно меньше есть

Минздрав Алтайского края прокомментировал NGS22.RU инцидент с хамством в 8-й горбольнице Барнаула. Напомним, вчера, 9 января, в паблике «Инцидент Барнаул» появился пост от жительницы краевой столицы Виктории.

Она утверждает, что в медучреждении плохо обращаются с ее мамой: не помогают наложить еду и грубо разговаривают. Пациентке с онкологическим заболеванием провели операцию. Кроме того, у нее некроз и она находится на химиотерапии. Автор поста пишет, что медики не дали ее маме обезболивающее.

В посте говорится и про оскорбления со стороны работников больницы: «Сало нажрала, а мы таскать должны», «Жрать меньше надо».

— Повар сказала ей, что нужно иметь свою посуду, на что мама ответила, что она есть!!! Но она не может дотянуться. И повар ей сказала: «Ну просите, значит, кого-нибудь». И кто ей будет мыть посуду, даже если дотянется? Она не может встать и даже элементарно дотянуться до тумбочки взять воды.

Викторию в отделение не пускают из-за карантина. В комментариях девушке посоветовали взять платную палату и обратиться с жалобой в Минздрав.

На сайте 8-й горбольницы есть прейскурант дополнительных услуг. Так, платная палата стоит около полутора тысяч за сутки.

В крайздраве NGS22.RU в ответ на жалобы прокомментировали:

— Ситуация находится на контроле у главного врача больницы. С родными пациентки связался заведующий отделением. Он объяснил, что перед проведением определенных медицинских обследований надо минимизировать приемы пищи. В отделении с сотрудниками проведена беседа по этике и деонтологии в медицине. В стационаре всем пациентам оказывается должный уход и лечение. Для быстрого решения вопросов или сложностей, которые возникают при нахождении в больнице, достаточно обратиться к лечащему врачу или заведующему отделением. Контактные телефоны для связи указаны на официальном сайте каждой больницы.

С Викторией, дочерью пациентки, NGS22.RU связаться не удалось.

Взято Источник
10.01.2024

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