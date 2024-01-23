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В большинстве вузов и сузов Алтайского края появились студенческие спортклубы

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В большинстве вузов и сузов Алтайского края появились студенческие спортклубы

    • Студенческие спортивные клубы работают практически во всех вузах и ссузах Алтайского края. Форматы работы спортклубов и новое направление активности – фиджитал-спорт – обсудили в ходе X Конвента лидеров студенческого самоуправления Алтая. Он прошел в Парламентском центре региона 23 января.

    Как сообщила председатель Молодежного парламента Алтайского края Алина Бушуева, задача по созданию спортклубов в учебных заведениях была обозначена Президентом РФ.

    Приветствуя участников Конвента, председатель АКЗС Александр Романенко отметил, что спорт – неотъемлемая часть досуга молодежи. «Президентом поставлены амбициозные цели по сохранению здоровья граждан, а занятия массовым спортом, здоровый образ жизни для этого обязательны. Мы в Алтайском крае очень много делаем для развития спорта – направляем финансовые ресурсы, поддерживаем инициативы Правительства края, министерства спорта по увеличению финансирования спорта. В регионе строятся спортивные площадки, стадионы, спорткомплексы, и они востребованы», – сказал Александр Романенко.

    Председатель комиссии по спорту и туризму Молодежного парламента Алтайского края, координатор Ассоциации студенческих спортивных клубов России по Сибирскому федеральному округу Эльдар Керимов рассказал, что студенческий спортивный клуб объединяет в себе все, что связано со спортом в вузах и ссузах – спортивные мероприятия и секции, а также пресс-центры, освещающие их работу. В крае наиболее популярны такие виды студенческого спорта, как футбол, волейбол, баскетбол.

    «В соответствии с поручением Президента РФ и межотраслевой программой развития студенческого спорта до конца 2024 года в 100 % вузов и ссузов должны быть созданы студенческие спортивные клубы. Алтайский край приближается к этому показателю», – сказал Эльдар Керимов.

    Менеджер спортивных секций спортклуба «Триумф ББМК», студентка Барнаульского базового медицинского колледжа Дарья Рожкова рассказала, что в этом году их клуб вошел в Ассоциацию студенческих спортивных клубов России.

    «20% учащихся колледжа занимаются спортом – футболом, волейболом, баскетболом и даже шахматами. Все секции бесплатные. На состязаниях между медицинскими учебными заведениями у нас призовые места, в крае тоже показываем достойные результаты», – подчеркнула Дарья Рожкова.

    Президент Федерации фиджитал-спорта Алтайского края Максим Егер представил на площадке Конвента информацию о работе Федерации, созданной в 2023 году. Под ее эгидой уже прошло несколько соревнований по дисциплинам, сочетающим физическую активность и цифровую реальность. Сейчас члены Федерации готовятся к Играм Будущего, которые пройдут в Казани в феврале.

    Лучшие практики работы спортклубов на Конвенте представили также председатель клуба «ФОРС» Алтайского государственного университета Кирилл Сафронов, представитель клуба «Эверест» Алтайского государственного педагогического университета Алексей Печерских, участник клуба «Стартуем вместе» Бийского педагогического колледжа имени Д.И. Кузнецова Вадим Пучков.

    Взято отсюда.

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