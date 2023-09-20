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В Борзовой Заимке водитель насмерть сбил семилетнюю девочку и сбежал. Фото и видео. Мужчина задержан. - ГОРНЯК22
20.09.2023

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В Борзовой Заимке водитель насмерть сбил семилетнюю девочку и сбежал. Фото и видео. Мужчина задержан.
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В Борзовой Заимке водитель насмерть сбил семилетнюю девочку и сбежал. Фото и видео. Мужчина задержан.

ГОРНЯК2201 mins

Девочка пересекала проезжую часть по пешеходному переходу, ведя велосипед рядом с собой, когда ее сбил несущийся автомобиль. Подробности происшествия сообщили в городской Госавтоинспекции.

Авария случилась 19 сентября около 14.15 на улице Радужная, в районе дома №97. Водитель при обгоне на пешеходном переходе выехал на встречную полосу и сбил семилетнюю девочку.

Полученные ребенком травмы оказались смертельными. Водитель скрылся с места аварии. Ведутся оперативно-розыскные мероприятия и проводится проверка, сообщили в полиции.

В то же время в соцсетях появилась ориентировка по поиску возможного подозреваемого. В ней сказано, что мужчина 40 лет на Toyota Corolla сбил ребенка и скрылся. Автомобиль полицейские уже нашли на улице Весенней, 22Б.

Полиция Барнаула задержала мужчину, который сбил девочку и скрылся

Сотрудники правоохранительных органов проводят с ним все необходимые мероприятия, пояснили в МВД. Между тем в соцсетях опубликовали видео, на кадрах которого предполагаемый виновник аварии рассказал полицейским о произошедшем.

40-летнему водителю, который насмерть сбил девочку в Борзовой Заимке, предъявили обвинение

В полиции пояснили, что водителя нашли “в кратчайшие сроки”. Известно, что менее месяца назад на автомобилиста уже составляли протокол из-за отказа от медосвидетельствования, который передан для рассмотрения в суд.

Барнаульцу уже предъявили обвинение по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает СУ СКР по краю. Следователи готовят ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

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