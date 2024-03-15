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В Британии активно распространяется новый смертельный вирус-мутант

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В Британии активно распространяется новый смертельный вирус-мутант

СМИ: В Британии обнаружен новый вирус-мутант, который массово заражает людей

В Британии обнаружен новый вирус-мутант, с высокой заразностью. Распространяет вирус уже четверть населения страны, сообщает “Московский комсомолец”.

Ученые сообщают, что обнаруженный вирус — это новый штамм туберкулеза, который отличается от ранее известного тем, что передается просто потому, что зараженный дышит.

Нидерландские вирусологи провели исследование над 600 новыми пациентами и подтвердили, что новый вирус стал более опасным и смертельным в несколько раз.

Профессор Медицинского центра Амстердамского университета внес предложение рассмотреть новые способы диагностики заболевания с тем, чтобы суметь оперативно выявлять стелс-туберкулез и не допустить его распространения по всей Европе.

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Взято отсюда

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