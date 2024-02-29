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В Британии заподозрили неладное, узнав про необычный маневр «Ярсов» у Москвы

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29 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Как сообщают авторы газеты The Sun, колонна российских ракетных установок ЯРС была замечена в 250 милях (400 км) от Москвы после того, как Швеция получила одобрение на вступление в НАТО.

Наблюдатели британского издания отмечают, что российская колонна ЯРС выдвинулась из Ивановской области на подмосковный полигон Алабино. По словам представителей России, это связано с подготовкой к празднованию Дня Победы, который ежегодно проводится на Красной площади. Однако британские журналисты, учитывая текущую ситуацию, высказывают свои подозрения. Их интересует тот факт, что парад на Красной площади обычно проводится в начале мая, в то время как сейчас всего лишь февраль. В связи с этим, маловероятно, что Россия выставила колонну ЯРСов с целью подготовиться к параду, который пройдет нескоро.

В Великобритании считают, что такой поступок российского президента Владимира Путина является демонстрацией силы перед западными странами в связи с вступлением Швеции в НАТО. Ракетные установки перемещались довольно медленно по общественным дорогам, чтобы достичь максимального эффекта. Как передает АБН24.

Фото: storm365.ru

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Автор: vizitka01

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