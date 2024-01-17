реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Брянской области вертолет совершил аварийную посадку на трассу

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Из-за обрыва линии, задетой бортом, в четырех районах региона временно отсутствовало электричество

В Брянской области вертолет совершил аварийную посадку на трассу

Фото: unsplash.com

В Брянской области вертолет совершил аварийную посадку на трассу М-3 и оборвал высоковольтную линию. Об инциденте в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

Вертолет приземлился в Севском районе. Никто не пострадал. Из-за обрыва линии в четырех районах региона временно отсутствовало электричество, однако оперативные действия энергетиков позволили вернуть энергию в Брасовском и Комаричском районах. В Севском и Суземском районах подача электричества будет восстановлена в ближайшее время.

По информации Mash, инцидент произошел около 14:30 по местному времени возле населенного пункта Севск. На борту находились командир, второй пилот и бортмеханик. Причина аварийной посадки ни каналом, ни губернатором не уточняются.

новости горняк

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Украинские войска обстреляли село Луговка в Запорожской области ракетами

18.01.2024

 Новости

В ЛНР нашли тайник с боеприпасами и взрывчаткой

18.01.2024

 Новости

Омбудсмен осудил катание ребенка на снегокате, привязанном к машине

18.01.2024

 Новости

Губернатор Брянской области раскрыл подробности об атаке ВСУ

18.01.2024

 Новости

В Запорожской области рассказали о восстановлении электроснабжения

18.01.2024

 Интересное

В Брянской области вертолет совершил аварийную посадку на трассу

18.01.2024

 Интересное

На барнаульском перекрестке 18 января отключат светофор

18.01.2024

 Интересное

В болгарском Пловдиве собрались на протестную акцию в защиту памятника “Алеша”

18.01.2024

 Интересное

СК в Башкирии завел уголовное дело после массовых беспорядков в Баймаке

18.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске