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В ЦБ дали однозначный ответ, что будет с деньгами на Qiwi-кошельках

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23 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Центробанк отозвал лицензию у Киви Банка, который прекратил свою деятельность. Финансовое учреждение предоставляло возможность открытия вкладов, но их масса была небольшой – банк занимал лишь 89-е место по активам. Если возврат сумм до 1,4 млн рублей на депозите гарантирует государство, то с Qiwi-кошельками не совсем все понятно. Как передает «А теперь внимание!» со ссылкой на издания «Интерфакс» и KP.RU.

После отзыва лицензии перестала работать и платежная система Contact, через которую проводились транзакции. В Центробанке дали ответ, что будет с Qiwi-кошельками, которыми многие россияне активно пользовались.

Опасение вызывает то, что в этом случае средства не подлежат страхованию. В связи с этим деньги, которые были на счету, вернут только после ликвидации учреждения или процедуры банкротства.

В ЦБ убеждены, что у банка достаточно активов, чтобы погасить долги перед владельцами электронных кошельков.

Что касается вкладов, то их выплаты должны начаться не позднее 6 марта текущего года.

Фото: Global Look Press

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Автор: glavred

ИСТОЧНИК

новости Локтевский

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