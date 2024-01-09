В центральной городской больнице Бийска подвели итоги 2023 года

В ЦГБ продолжат повышать качество медицинской помощи

В центральной городской больнице Бийска подвели итоги прошедшего года, а также рассказали об изменениях и новых внедрениях.

Так, в 2023 году в первичном нейрососудистом отделении ЦГБ Бийска внедрили методику прочтения КТ головного мозга при ОНМК – «ASPECTS».

“Данная методика позволяет оценить начальные ишемические изменения на КТ головного мозга, точнее определить в каких зонах головного мозга произошло поражение, обнаружить сосуд, закупоренный тромбом”, – отметили в ЦГБ.

В поликлинике ЦГБ начали работать 2 процедурных кабинета. В одном производится забор биологического материала для анализов, во втором делают инъекции. Это позволило разделить потоки пациентов, и процедуры стали доступны в любое время с 7:30 до 15:30 часов.

Также внедрена новая лабораторная информационная система для идентификации пациентов и автоматизации забора и проведения анализов. Новая система и технология штрихкодирования обеспечивают правильную идентификацию пациента на протяжении всего процесса лечения и позволяют сохранить все медицинские данные в электронной истории болезни.

В рентгенологическом отделении установлен новый аппарат компьютерной томографии GE Healthcare Revolution Maxima. Он оснащен автоматическим позиционированием на основе искусственного интеллекта и камерой Xtream, которая позволяет создать 3D-модель тела пациента.

Кроме того, в 2023 году проведен капитальный ремонт крыш роддома и хозяйственных зданий, сделаны отмостки всех корпусов больницы. Также на площадке Первой поликлиники Центральной городской больницы Бийска завершены ремонтные работы в рамках реализации краевого проекта «Открытая регистратура».

В ЦГБ Бийска отметили, что 2024 году продолжат укреплять материально-техническую базу больницы, а также повышать качество и доступность медицинской помощи.

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Взято отсюда