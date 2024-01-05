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В «Центральном» парке Барнаула состоится рождественский забег

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В «Центральном» парке Барнаула состоится рождественский забег

Событие ежегодно проходит на площадке парка.

Источник фото: unsplash.com

«Рождественский забег гусей — 7» пройдёт в «Центральном» парке 7 январа 2024 года. Об этом пишут на официальной странице парка во «Вконтакте».

В рамках события перед гостями и жителями краевой столицы выступят творческие коллективы, пройдут рожлественские колядки, а гвоздем праздничной программы станет забег на коньках, где будут соревноваться участники разных возрастов.

Начало праздника запланировано на 14:00. Вход свободный для всех желающих.

Взято отсюда.

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