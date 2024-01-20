Большое количество многоквартирных домов в Барнауле остались без ресурса. Администрация организовала подвоз воды для жителей

В Барнауле произошло повреждение водопровода в районе дома по адресу: ул. Аванесова, 60, сообщает администрация Центрального района.

Барнаульский водоканал уже работает на месте. Работники “Автодорстроя” Барнаула убрали вышедшую на поверхность воду и устранили наледь на проезжей части.

Из-за коммунальной аварии холодная вода отсутствует по следующим адресам:

ул. Аванесова, 48-78;

пер. Присягина, 36, 40, 42;

ул. Денисова,1-120;

ул. Веховского,2-109;

пер. Конева,32 – 101;

пер. Сычева,28-49;

пер. Корчагина,3-20;

ул. Тяптина,1-28;

ул. Фомина,1-54;

ул. Чайкиной,1-22;

ул. Аванесова, 46 (дом ребенка).

Подвоз воды организован по адресу ул. Аванесова, 46.

Взято отсюда