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В Центральном районе Барнаула без воды остались многоэтажки и дом ребенка

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Большое количество многоквартирных домов в Барнауле остались без ресурса. Администрация организовала подвоз воды для жителей

В Барнауле произошло повреждение водопровода в районе дома по адресу: ул. Аванесова, 60, сообщает администрация Центрального района.

Барнаульский водоканал уже работает на месте. Работники “Автодорстроя” Барнаула убрали вышедшую на поверхность воду и устранили наледь на проезжей части.

Из-за коммунальной аварии холодная вода отсутствует по следующим адресам:

  • ул. Аванесова, 48-78;
  • пер. Присягина, 36, 40, 42;
  • ул. Денисова,1-120;
  • ул. Веховского,2-109;
  • пер. Конева,32 – 101;
  • пер. Сычева,28-49;
  • пер. Корчагина,3-20;
  • ул. Тяптина,1-28;
  • ул. Фомина,1-54;
  • ул. Чайкиной,1-22;
  • ул. Аванесова, 46 (дом ребенка).

Подвоз воды организован по адресу ул. Аванесова, 46.

Взято отсюда

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