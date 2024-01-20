Большое количество многоквартирных домов в Барнауле остались без ресурса. Администрация организовала подвоз воды для жителей
В Барнауле произошло повреждение водопровода в районе дома по адресу: ул. Аванесова, 60, сообщает администрация Центрального района.
Барнаульский водоканал уже работает на месте. Работники “Автодорстроя” Барнаула убрали вышедшую на поверхность воду и устранили наледь на проезжей части.
Из-за коммунальной аварии холодная вода отсутствует по следующим адресам:
- ул. Аванесова, 48-78;
- пер. Присягина, 36, 40, 42;
- ул. Денисова,1-120;
- ул. Веховского,2-109;
- пер. Конева,32 – 101;
- пер. Сычева,28-49;
- пер. Корчагина,3-20;
- ул. Тяптина,1-28;
- ул. Фомина,1-54;
- ул. Чайкиной,1-22;
- ул. Аванесова, 46 (дом ребенка).
Подвоз воды организован по адресу ул. Аванесова, 46.
Взято отсюда