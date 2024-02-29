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В Центральном районе Барнаула проходят мероприятия в рамках Месячника молодого избирателя

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В Центральном районе Барнаула проходят мероприятия в рамках Месячника молодого избирателя

В Центральном районе Барнаула проходят мероприятия в рамках Месячника молодого избирателя

В Центральном районе Барнаула проходят мероприятия в рамках Месячника молодого избирателя

В Центральном районе Барнаула проходят мероприятия в рамках Месячника молодого избирателя

В Центральном районе Барнаула проходят мероприятия в рамках Месячника молодого избирателя

Месячник молодого избирателя – это традиционный комплекс мероприятий, направленный на поддержку и повышение уровня информированности молодых избирателей о выборах.

В рамках месячника молодого избирателя в Центральном районе Барнаула прошла интеллектуальная игра «Я – гражданин!», посвященная вопросам избирательного права и процесса. В игре приняли участие 4 команды из общеобразовательных учреждений города Барнаула.

Каждая команда подготовила выступление-визитку, проверила свои знания о правах и обязанностях избирателей и представила предвыборную речь кандидата. По итогу игры первое место заняла команда лицея «Сигма», второе место досталось школе №110, бронзовыми призерами стали ученики школы №120. Гран-при интеллектуальной игры завоевала команда школы №55, набравшая наибольшее количество баллов.

Ребят наградили специальным призом – кубком и благодарностью комитета по делам молодежи, культуре, физкультуре и спорту администрации Центрального района города Барнаула.

Накануне в администрации Центрального района молодёжь Алтайского филиала РАНХиГС прошла посвящение в избиратели. Заместитель главы администрации района, руководитель аппарата Ольга Новикова и депутат Барнаульской городской Думы Павел Авкопашвили проинформировали молодежь об организации избирательного процесса, о правах и возможностях избирателя. Они пожелали ребятам активности и социальной ответственности в реализации их избирательных прав, привели несколько примеров, почему необходимо участвовать в выборах.

В заключении мероприятия от имени Избирательной комиссии Алтайского края студенческая молодежь получила памятные подарки.

Администрация Центрального района, Телефон: (3852) 63-16-30, E-mail: press@centr.barnaul-adm.ru

При использовании информации ссылка на официальный сайт города Барнаула обязательна

Взято отсюда

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