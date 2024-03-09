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Пластиковые окна в Горняке

В центре Барнаула столкнулись два автомобиля

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На месте работают экстренные службы

В центре Барнаула столкнулись два автомобиля

ДТП на пересечении Молодежной и Красноармейского / Фото: amic.ru

В Барнауле 9 марта столкнулись два автомобиля на пересечении Красноармейского и Молодежной, сообщили amic.ru очевидцы.

По их информации, на месте происшествия работают, сотрудники ДПС, МЧС и скорой помощи.

На кадрах видно, что одна из машин в результате столкновения вылетела на тротуар и наехала на большую кучу снега.

Второе авто с разбитой передней частью осталось на дороге.

Подробности произошедшего уточняются.

город Горняк

Источник

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