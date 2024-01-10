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В центре Барнаула автобус «лбом» врезался в грузовик: пострадала женщина

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На месте ДТП большая пробка

В центре Барнаула автобус «лбом» врезался в грузовик: пострадала женщина

Сегодня, 10 января, в центре Барнаула на пересечении улицы Партизанской и проспекта Ленина произошло жесткое ДТП. Автобус на скорости столкнулся с фурой. Об этом пишет телеграм-канал «В курсе 22».

За рулем грузовика был 30-летний мужчина, он не справился с поворотом налево. Автобус ехал прямо. Телеграм-канал со ссылкой на пресс-службу краевого ГИБДД пишет, что в аварии пострадала 35-летняя женщина. Ей потребовалась помощь медиков. Полиция ведет проверку.

В центре Барнаула автобус «лбом» врезался в грузовик: пострадала женщина

Очевидцы сообщили в телеграм-каналах «В курсе 22» и «Инцидент Барнаул», что на месте ДТП образовалась большая пробка. На момент аварии заторы в центре Барнаула 2ГИС оценивал в восемь баллов.

Сейчас, спустя несколько часов после происшествия, в городе пробки всего в пять баллов. Однако движение по проспекту Ленина, по данным сервиса, пока затруднено.

Взято Источник
10.01.2024

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