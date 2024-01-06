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В центре Барнаула легковушка врезалась в столб после ДТП с такси

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В центре Барнаула легковушка врезалась в столб после ДТП с такси

Авария в Барнауле Фото: "Инцидент Барнаул"

Удар при столкновении был такой силы, что одна из машин отлетела в столб на тротуаре. Оба автомобиля получили серьезные повреждения

6 января в Барнауле произошла авария с участием двух легковых автомобилей, сообщает “Инцидент Барнаул” в Telegram-канале.

Машины попали в ДТП на пересечении проспекта Ленина и улицы Партизанской. После столкновения одно авто осталось на перекрестке, а второе – заехало на тротуар и погнуло столб, на котором установлен дорожный знак.

На видео, которое опубликовали очевидцы, видно, что один из автомобилей – это такси. В комментариях подписчики отметили, что за рулем второго также сидел таксист.

Сведений о пострадавших в настоящее время нет.

Ранее около Барнаула три автомобиля попали в ДТП на Змеиногорском тракте.

Взято отсюда

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