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Пластиковые окна в Горняке

В центре Барнаула на перекрестке произошло страшное ДТП

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Судя по кадрам, удар был очень сильным — обломки машин разлетелись по проезжей части. Один из автомобилей оказался на сугробе

Днем 9 марта в Барнауле произошло серьезное ДТП на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Молодежной, сообщили в Telegram-канале “Инцидент Барнаул”.

На месте аварии работают сотрудники полиции и скорая помощь. На кадрах видно, что после столкновения одна из машин заскочила на сугроб и едва не улетела в здание.

“Страшная авария. Я как раз на остановке стояла, видела все своими глазами. Надеюсь, что человек в Ауди остался жив”, – пишет одна из очевидцев.

О пострадавших неизвестно.

Ранее yа подъезде к Барнаулу произошло три ДТП с участием шести машин.

Взято отсюда

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