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В центре Барнаула образовалась пробка из-за ДТП с фурой и маршруткой

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ДТП стало причиной почти километровой пробки на проспекте Ленина. Желающим сократить время движения лучше поискать пути объезда

В Барнауле утром 10 января произошло ДТП на пересечении проспекта Ленина и улицы Партизанской, сообщили “Толку” очевидцы.

На перекрестке в районе дома на пр. Ленина, 31 столкнулись фура и пассажирский автобус маршрута №41. Автомобили перегородили проезд, собралась пробка на ближайших улицах.

О пострадавших очевидцы не сообщили.

Ранее в центре Барнаула легковушка врезалась в столб после ДТП с такси.

Взято отсюда

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