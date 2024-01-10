ДТП стало причиной почти километровой пробки на проспекте Ленина. Желающим сократить время движения лучше поискать пути объезда

В Барнауле утром 10 января произошло ДТП на пересечении проспекта Ленина и улицы Партизанской, сообщили “Толку” очевидцы.

На перекрестке в районе дома на пр. Ленина, 31 столкнулись фура и пассажирский автобус маршрута №41. Автомобили перегородили проезд, собралась пробка на ближайших улицах.

О пострадавших очевидцы не сообщили.

Ранее в центре Барнаула легковушка врезалась в столб после ДТП с такси.

Взято отсюда